علوم سوهاج تحصل على مشروع لرفع كفاءة المعامل المركزية بــ3 ملايين جنيه

سوهاج محمود مقبول

أعلن الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج عن حصول كلية العلوم على مشروع بحثي ممول من أكاديمية البحث العلمي Science Up، عن "مشروع رفع كفاءة المعامل المركزية"، بقيمة قدرها 3 مليون جنيه.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق أن مبادرة Science UP تأتي في إطار إهتمام الدولة بالعلوم الأساسية وبناء قاعدة علمية قوية، وتنفيذاً لإستراتيجية الوزارة، والتي تولى في هدفها الإستراتيجي الأول إلى تهيئة بيئة مشجعة للعلوم والتكنولوجيا والإبتكار وبناء قاعدة علمية قوية.

وأضاف الدكتور حازم المشنب عميد الكلية أن برنامج "Science UP"، يهدف إلى رفع بناء قدرات كليات العلوم المصرية وبناء مدارس قوية في الرياضيات والفيزياء "أساس علوم المستقبل والتكنولوجيات البازغة"وذلك كمرحلة أولى في إطار اهتمام الدولة بالعلوم الأساسية، لافتاً أنه من خلال هذا المشروع سيتم شراء أجهزة هامة تخدم عدد كبير من الباحثين، مشيراً إلى أن الكلية من خلال هذا البرنامج حصلت على مشروع بقيمة ١.٤مليون جنيه لشراء جهاز النيتروجين السائل، والذي أصبح نواة لمعمل مركزي بالكلية ليكون مناره يقصدها الباحثين لإجراء وتطوير أبحاثهم العلمية، للنهوض بالصناعة وخدمة المجتمع المحيط.

وأكد المشنب على أنه من خلال هذا المشروع سيتم شراء جهاز لتحليل حجم الحبيبات "Particle size analyser" والذى يقوم بقياس حجم الحبيبات في مدى النانومتر وصولا لميكرومتر، وأيضاً شراء جهاز التحليل الحراري"Thermal Analyzer"، والذى يخدم الخصائص الحرارية للمواد المختلفة أثناء تغيرها مع درجة الحرارة، مع إمكانية تحليل الغازات المتصاعدة والذى يوفر هذا القياس معلومات حول الظواهر الفيزيائية، مثل إنتقالات الطور، والمعلومات التركيبية، والثبات الحراري، ومعلومات أخرى خاصة بالديناميكية الحرارية للمواد.

وأوضح الدكتور كمال خليل الباحث الرئيسي للمشروع أنه سيتم تدريب مجموعة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بأقسام الكلية المختلفة على إستخدام وتوظيف الأجهزة الواردة في مجالات البحث العلمى في التخصصات المختلفة، وكذلك إنشاء نظام يسمح بإرسال العينات وتلقى نتائج التحليل عن البعد.

وذكر الدكتور محمد خيري الباحث المساعد للمشروع، أن المشروع يخدم جميع الباحثين العلميين بأقسام كلية العلوم، والأقسام ذات الصلة داخل وخارج جامعة سوهاج.