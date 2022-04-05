ضبط تباع طعن سائقا بسلاح أبيض بسبب أولوية التحميل بالشارع فى سوهاج

سوهاج: محمود مقبول

استقبل مستشفى سوهاج العام سائق يبلغ من العمر 19 سنة مصابا بجرح نافذ بالبطن وتم حجزه وذلك على إثر تعد تباع عليه بسلاح أبيض بسبب أولوية تحميل الركاب بشارع الشهيد دائرة قسم أول سوهاج.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا مأمور قسم أول سوهاج يفيد بإصابة سائق بطعنه نافذه بالبطن وتم نقله للمستشفى للعلاج.

بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والرائد إسلام عجاج رئيس مباحث قسم أول سوهاج بوصول أحمد ا ر ع 19 سنة سائق ويقيم دائرة قسم أول سوهاج إلى مستشفي سوهاج العام مصاباً " جرح طعني نافذ بالبطن " تم حجزه بالمستشفي.

وبسؤال شقيقه مصطفي ا ر ع 34 سنة نقاش ويقيم بذات الناحية باتهام أحمد ا م ا - سن 22 تباع - ويقيم دائرة القسم بالتعدي علي شقيقه بسلاح أبيض مما نتج عنه إصابته بسبب أولوية تحميل الركاب بشارع الشهيد دائرة القسم تم ضبط المتهم والأداة المستخدمة " سكين ".

بمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.