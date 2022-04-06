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ضبط 6 عاطلين بتهمة حيازة مواد مخدرة فى حملة أمنية بالقليوبية

الأربعاء، 06 أبريل 2022 11:30 ص
ضبط 6 عاطلين بتهمة حيازة مواد مخدرة فى حملة أمنية بالقليوبية حملة أمنية - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 6 عاطلين خلال حملة أمنية موسعة، بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، بينها الحشيش والهيروين والشادو البودر والأقراص المخدرة.

يأتى ذلك فى إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون، وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية، وأمرت النيابة بحبس المتهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمورى مراكز وأقسام الشرطة بالقليوبية، بشن حملة مكبرة على الخارجين عن القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية.

أسفرت الحملة عن ضبط 6 عاطلين بقها وطوخ وبنها وشبرا الخيمة بنها والقناطر الخيرية والخانكة وشبين القناطر، بحوزتهم سلاحين ناريين وعدد من الطلقات من ذات العيار، بالإضافة إلى 190 جراما من مخدر الهيروين، و50 جراما من مخدر الحشيش، و25جراما من مخدر البودر، و100 جرام من مخدر الكوكايين، و356 قرص مخدر.

بمواجهة المتهمين بما أسفرت عنها تلك الحملات، أقروا جميعا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.


أمن القليوبية

اخبار القليوبية

عاطلين

أسلحة نارية

الإتجار بالمخدرات

مواد مخدرة

تنفيذ أحكام

مديرية أمن القليوبية

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