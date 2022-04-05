السيطرة على حريق بمنفذ بيع للسلع المدعمة بالقناطر الخيرية

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

تمكنت قوات الحمايه المدنيه بمديرية أمن القليوبية من إخماد حريق نشب بأحد منافذ بيع السلع المدعمة بالقناطر الخيريه نتيجه حدوث ماس كهربائى.

ونشرت إدارة الحماية المدنية إرشادات توعية للمواطنين لمقاومة خطر حرائق الشقق السكنية، والتى ظهرت بكثرة خلال الفترة الماضية، وهناك خطوات يتم اتباعها فى حالة حدوث حريق داخل أى شقة.

ومن تلك القواعد:

-يقوم الأطفال بإبلاغ أقرب الجيران.

تعليم الطفل الاتصال بقسم الإطفاء بمفرده على رقم 180.

-يجب أن يعرف الأطفال ويكون بإمكانهم تحديد عنوانهم ولقبهم.

- علم الطفل أنه في حالة نشوب حريق لا يمكنك الاختباء أسفل الأسرة والتربيزات.

-لن يتمكن رجال الإطفاء القادمين من العثور عليك بسرعة في حالة الاختباء.

- إذا كانت هناك مثل هذه الفرصة ، فاهرب من المنزل إلى الشارع.

-يجب الخروج من الشقة سيراً على الأقدام، لا تستخدم المصعد.

-يكون تعطل المصعد أثناء انقطاع التيار الكهربائي.

-مع وجود كمية كبيرة من الدخان ، من الضروري إغلاق الفم والأنف بأي قطعة قماش مبللة (منشفة ، ملابس).

علم الطفل الاستلقاء على الأرض والزحف إلى الخارج من الغرفة.

-لا تفتح النوافذ - الهواء النقي سيزيد من الاحتراق.