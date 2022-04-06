سكرتير مساعد بنى سويف يتفقد توافر السلع ويتابع مستجدات تنفيذ "حياة كريمة"

بنى سويف - هانى فتحى

أجرى اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد ، جولة ميدانية بمركز ومدينة الواسطى، تفقد خلالها توافر السلع الأساسية، وخاصة التى يتزايد عليها الطلب فى شهر رمضان المبارك، حيث تفقد أحد معارض "أهلاً رمضان" وهايبر لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة بالمدينة، وأشرف على مشتملات المعرض من السلع الغذائية الأساسية، من الأرز، والمكرونة، والسكر، والزيت، والبقوليات، والعسل، والعصائر، والدقيق، وغيرها من مستلزمات الشهر الفضيل.

وأشاد السكرتير العام المساعد بجودة السلع المعروضة وكمياتها، معرباً عن خالص شكره وتقديره للقائمين على العمل بالمعرض، لجهودهم المبذولة فى تخفيف العبء عن كاهل البسطاء ومحدودى الدخل، هذا وقد رافق السكرتير المساعد خلال الزيارة: المحاسب محمد بكرى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى ونواب الوحدة المحلية وعدد من التنفيذيين المعنيين بقطاع التموين الصحة والبيئة.

كما عقد السكرتير العام المساعد اجتماعا بحضور أعضاء المجلس التنفيذى للمركز، للوقوف على آخر مستجدات الموقف التنفيذى لتجهيز الأراضى المقترحة للمشروعات التنموية والخدمية بدائرة مركز الواسطى، والتى سيتم تنفيذها من خلال المرحلة القادمة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، مشدداً على سرعة الانتهاء من حصر وتحديد تلك الأراضي.



السكرتير المساعد يتفقد توافر السلع بالأسواق



جانب من جولة السكرتير المساعد للتأكد من توافر السلع