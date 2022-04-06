زى النهارده.. الجنايات تحجز إعادة محاكمة 7 متهمين بأحداث الألف مسكن للحكم

كتب إيهاب المهندس

زى النهارده من 4 سنوات، محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، تقرر مد أجل النطق بالحكم فى إعادة محاكمة 7 متهمين فى أحداث عنف الآلف مسكن، للحكم.

كان تشكيل الدائرة وقت صدور القرار برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

جدير بالذكر أن المحكمة قد قضت فى وقت سابق بالسجن 14سنة غيابيا على المتهمين، وفيما قامت الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على المتهمين الذين يعاد محاكمتهم، وتم عمل إعادة إجراءات على الحكم الغيابى.

وجهت النيابة للمتهمين عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، واستعراض القوة، والتظاهر بدون تصريح، واستعراض القوة بعدة مناطق بعين شمس.