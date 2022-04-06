زغاريد الفرح تخيم على منزل فتاة المول بكفر الدوار بعد الحكم بإعدام المتهمين

البحيرة - ناصر جودة

شهدت قرية القرنشاوى التابعة لمركز كفر الدوار بالبحيرة، حالة من الفرح بعد حكم محكمة جنايات الإسكندرية، بالاعدام على المتهمين بقتل نجلاء نعمة الله المعروفة ،بفتاة المول بكفر الدوار.

واحتشد العشرات من عائلة واصدقاء ، للاحتفال بالحكم الذى أصدرته محكمة جنايات الإسكندرية ،بإعدام المتهمين ،ورفع شباب العائلة اللافتات المدون عليها الأدعية الدينية وصور الفقيدة بمراحلها المختلفة ، كما قامت أسرة المجنى عليها بإقامة مائدة رحمن لإفطار الصائمين على روح فقيدتهم ، التى كانت ناشطة فى الأعمال الخيرية.

وكانت قرية القرنشاوى التابعة لمركز كفر الدوار بالبحيرة مسقط رأس نجلاء نعمة الله، شهيدة الغدر التى قتلت بدم بارد على يد صديقتها وآخرين حالة من الفرحة، وذلك بعد صدور محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار دكتور محمد سكيكر، بالقضية المعروفة إعلامية بفتاة مول كفر الدوار، بإحالة أوراق المتهمين الأول والثالث في قضية مقتل نجلاء نعمة الله لفضيله المفتي لإبداء الرأي والنطق بالحكم جلسة 6 أبريل المقبل..

يذكر ان محكمة جنايات الإسكندرية قد قررت في مارس الماضي، قرارا بإحالة أوراق المتهمين لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي، وحددت جلسة اليوم 6 أبريل لإعلان الحكم النهائي على المتهمين.

كان النائب العام أحال فتاة وشخصًا آخر وحدثًا محبوسين إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل فتاة عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بدائرة قسم شرطة كفر الدوار.

وأشار بيان للنيابة العامة إلى أن المتهمين بَيَّتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روح المجني عليها منذ شهرين، ووضعوا لذلك مخططًا أعدوا فيه أسلحة بيضاء وأقراصًا مُنوِّمة وأدوات أخرى، واستغلت المتهمة علاقة صداقتها بالمجني عليها فالتقتها بدعوى زيارتها، وما إن اختلت بها حتى استدعت المتهميْنِ الآخريْنِ.

وأضاف البيان أن أحدُهما كمم فم المجنى عليها وضربها على رأسها وأطبق الآخر على عنقها، بينما كالتِ المتهمة ركلاتٍ عدة إلى رأسها حتى فاضت روحها، ثم انهالت عليها بطعنات بسلاح أبيض في أماكن متفرقة من جسدها.

وأشار البيان إلى ارتباط تلك الجناية بجنحة سرقة بعد أن سرقوا من المجني عليها حُليًّا ذهبية ومبالغَ مالية وهاتفًا محمولًا ومنقولاتٍ أخرى، فضلًا عن محاولة اثنين من المتهمين إخفاء معالم جريمتهم بإتلافهما آلة مراقبة كانت مُثبتةً بمحل الواقعة.