رئيس-جامعة-المنصورة-الجديدة-يتفقد-المرحلة-الثانية-من-منشآت-الجامعة

الدقهلية - مرام محمد

تفقد الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة اليوم، المرحلة الثانية من منشآت الجامعة، رافقه خلال الجولة الدكتور عصام الوكيل عميد كلية طب الأسنان وعبد الله جاد أمين عام الجامعة.

وتأتي الجولة في إطار المتابعة المستمرة والدورية لمنشآت الجامعة والمرحلة الثانية، تمهيدا لاستيلام وتجهيز المعامل والتجهيزات الكاملة للتشغيل، والمقرر استكمال الدراسة خلال العام الدراسي بهذه المرحلة 2022 / 2023.

وشملت زيارة الدكتور معوض الخولي، المعامل والمدرجات والفصول الدراسية لكلية طب الأسنان، وأثنى على تنفيذ الإنشاءات والتشطيبات المبدئية الداخلية والخارجية والتي تتم على أعلى المعايير العالمية، كما تفقد مباني كلية العلوم والصيدلة والطب، والذي من المقرر أن يتم تسليمه في بداية العام الدراسي القادم ليكتمل بذلك المرحلة الثانية للجامعة بتشغيل 14 كلية.