اليوم السابع
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رئيس بنك التسويات الدولية: العالم على شفا حقبة تضخمية جديدة مع ارتفاع الأسعار

الأربعاء، 06 أبريل 2022 12:10 م
رئيس بنك التسويات الدولية: العالم على شفا حقبة تضخمية جديدة مع ارتفاع الأسعار أوجستين كارستنز - رئيس بنك التسويات الدولية
كتبت رباب فتحى

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قال رئيس بنك مركزي بارز إن الاقتصاد العالمي قد يكون على شفا حقبة تضخمية جديدة مع استمرار ارتفاع النمو في أسعار المستهلكين بسبب تراجع العولمة، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقال أوجستين كارستنز ، رئيس بنك التسويات الدولية ومقره بازل - والمعروف باسم البنك المركزي للبنوك المركزية - إن هناك خطرًا قويًا من أن الأسعار سترتفع بشكل لا يمكن السيطرة عليه دون ارتفاع حاد في أسعار الفائدة فوق الخطط الحالية.

وفي خطاب يحدد مخاطر استمرار ارتفاع معدلات التضخم ، قال كارستينز إن تكاليف الاقتراض المرتفعة قد تكون مطلوبة لعدة سنوات للحد من مخاطر تصاعد الأسعار الذي يلحق أضرارًا طويلة الأجل باقتصادات العالم الصناعي.

ومع ذلك ، فإن تعليقاته محل خلاف حيث حذر خبراء آخرون من أن التضخم المرتفع من المحتمل أن يخنق الإنفاق الاستهلاكي والنمو الاقتصادي - مما يقلل الحاجة الملحة إلى رفع أسعار الفائدة بشكل ملحوظ.

وأظهرت البيانات أن التضخم يتجه نحو 10٪ في العديد من البلدان ، ويرجع ذلك في الغالب إلى ارتفاع أسعار الغاز والنفط بعد بدء العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا. وفي فبراير ، وصل مؤشر أسعار المستهلك إلى 6.2٪ في المملكة المتحدة - وهو أعلى مستوى منذ التسعينيات. وفي مارس ، بلغ مؤشر أسعار المستهلكين في ألمانيا وإسبانيا 7.3٪ و 9.8٪ على التوالي.

وقالت الصحيفة إن بنك إنجلترا في طريقه لرفع سعر الفائدة الأساسي إلى 2٪ العام المقبل وفقًا لمستثمري City ، ارتفاعًا من المستوى الحالي البالغ 0.75٪ .

في الشهر الماضي ، وافق مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على زيادة قدرها 0.25 نقطة مئوية من ما يقرب من الصفر ، وهي أول زيادة منذ ديسمبر 2018 ، مع إشارة إلى أنه يخطط لعدة زيادات أخرى في أسعار الفائدة هذا العام.


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