رئيس الوزراء الكندي يبحث مع رئيس المكسيك الوضع في أوكرانيا

بحث رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، خلال اتصال هاتفي مع رئيس المكسيك أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، الوضع في أوكرانيا والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وأفادت رئاسة الحكومة الكندية في بيان بأن "الجانبين تبادلا مخاوفهما بشأن الآثار الإنسانية للحرب، بما في ذلك العدد المتزايد من المشردين داخليا واللاجئين الفارين من أوكرانيا. كما أعربا عن مخاوفهما بشأن التحديات العالمية المتعلقة بالحرب، بما في ذلك تلك المتعلقة بالطاقة والأمن الغذائي".

ودعا رئيس الوزراء الرئيس المكسيكي لـ"المشاركة في مؤتمر إعلان التعهدات لحملة "الوقوف من أجل أوكرانيا" في 9 أبريل، والذي يشارك في عقده مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، لجمع الأموال للاجئين الأوكرانيين والنازحين"، وناقشا أهمية العمل الجاري في الأمم المتحدة، حيث تلعب المكسيك دورا مهما كعضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حسب البيان.

وأطلع ترودو، رئيس المكسيك على التقدم المحرز على المستوى الثنائي في إطار المناقشات في قمة قادة أمريكا الشمالية في نوفمبر 2021. وناقشا العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، والمرتكزة على اتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك.