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رئيسة المفوضية الأوروبية: نسعى لعزل روسيا وتشديد العقوبات المفروضة عليها

الأربعاء، 06 أبريل 2022 08:05 م
رئيسة المفوضية الأوروبية: نسعى لعزل روسيا وتشديد العقوبات المفروضة عليها أورسولا
كتب أحمد عرفة

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قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى عزل روسيا ويعتزم مواصلة تشديد عقوباته المفروضة عليها في ظل العملية العسكرية التي تجريها موسكو في أوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.

وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية، أنه يتعين علينا تكثيف الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والحكومة الروسية من جديد، ولذلك نقترح تشديد عقوباتنا أكثر، معربة عن قناعتها بأن العقوبات الأوروبية تحد من الخيارات السياسية والاقتصادية المتوفرة لدى الكرملين، وتأثير هذه القيود على روسيا أكثر شدة بكثير مما على الاتحاد.

وتابعت رئيسة المفوضية الأوروبية، أن هذه العقوبات لن تكون عقوباتنا الأخيرة، محملة روسيا المسئولية عن ارتكاب جرائم حرب محذرة من أن السلطات الروسية ستضطر إلى تحمل المسئولية عن ذلك.


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