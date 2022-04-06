حياة كريمة.. بدء انطلاق قوافل طبية علاجية شاملة بقرى أسيوط حتى 28 أبريل

أسيوط – فريق المحافظات

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن خطة تنفيذ القوافل الطبية العلاجية الشاملة لشهر أبريل 2022 والتى تبدأ اليوم الأربعاء 6 أبريل الجارى بعدد من القرى بـ4 مراكز على مستوى المحافظة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتوفير خدمات الرعاية الصحية الكاملة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا والوصول إلى المواطنين بالأماكن والقرى البعيدة لدعم مستوى الخدمة الصحية بتلك القرى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية بالقرى الأكثر احتياجاً.

وأوضح المحافظ، أن القوافل الطبية علاجية تبدأ من 6 : 28 أبريل الجارى ويتم تنفيذها بواقع يومين بكل قرية حيث تبدأ يومى الأربعاء والخميس 6 و7 أبريل بقرية أولاد إبراهيم بمركز أسيوط تنتقل بعدها لقرية المعصرة بمركز الفتح يومى السبت والأحد 9 و10 أبريل ثم يومى الثلاثاء والأربعاء 12 و13 أبريل بقرية دوينة بأبوتيج ويومى السبت والأحد 16 و17 أبريل بقرية البلايزة ويومى الثلاثاء والأربعاء 19 و20 أبريل بقرية نزلة باقور بمركز أبوتيج بعدها تتوجه يومى السبت والأحد 23 و24 أبريل لقرية الحسانى بمركز أسيوط ويومى الاثنين والثلاثاء 25 و26 أبريل بقرية بنى شعران بمركز منفلوط وتنهى القوافل أعمالها يومى الأربعاء والخميس 27 و28 أبريل بقرية أولاد رايق بمركز أسيوط.

وأوضح محافظ أسيوط، أن هذه القوافل تنفذها وزارة الصحة متمثلة فى مديرية الصحة والسكان بالمحافظة فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية بالقرى والنجوع بالمجان، مشيرًا إلى الاهتمام الذى توليه الدولة لتنمية الصعيد وتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أن هذه القوافل تضم تخصصات مختلفة للكشف على الأهالى للتأكد من سلامتهم وصرف الأدوية اللازمة دون مقابل مادى وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة وتحويلات للمستشفيات المركزية والعامة والجامعية، مؤكدًا توفير كافة سبل الدعم لهذه القوافل للقيام بعملها على أكمل وجه، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والقرى بمتابعة سير عمل القوافل وتوفير كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة.