جونسون: لن نسمح بأن تمر "جرائم روسيا" فى أوكرانيا دون عقاب

قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون تعليقا على العقوبات الجديدة، إن بلاده لن تسمح بأن تمر "جرائم روسيا" في أوكرانيا دون عقاب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
وفى وقت سابق أعلن الكرملين أنه لا يستبعد قطع العلاقات مع الغرب إذا استمر طرد الدبلوماسيين، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.
وأعلنت وزارة العدل الأمريكية عن عقوبات على روسيا خلال مؤتمر صحفى لها، وقالت إنها رصدت انتهاكات كبيرة في أوكرانيا وحسب تقديرات للبيت الأبيض أعلنت أن الاقتصاد الروسي سينكمش 10 – 15% في هذا العام.
وقالت وزارة العدل الأمريكية، إن الفساد في روسيا يبدأ من "رأس الهرم"، سنلاحق النخب التي تتهرب من العقوبات على روسيا.
جونسون: لن نسمح بأن تمر "جرائم روسيا" فى أوكرانيا دون عقابالأربعاء، 06 أبريل 2022 07:18 م
بوريس جونسون
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قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون تعليقا على العقوبات الجديدة، إن بلاده لن تسمح بأن تمر "جرائم روسيا" في أوكرانيا دون عقاب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
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