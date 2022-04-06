جنايات المنصورة تقضى بالمؤبد لسائق تعدى على عاملة زراعية داخل سيارة نقل

الدقهلية - شريف الديب

قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة 11 بمحافظة الدقهلية، اليوم بالسجن المؤبد غيابيًا لسائق بعد اتهامه بالتعدى على عاملة زراعية بالقوة، وذلك أثناء قيامه بتوصيلها للعمل بأحد الأراضى الزراعية بناحية مركز الجمالية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أنور محمود رضوان، وعضوية المستشار هشام محمد جمال الدين، والمستشار تامر نبيل الدمرداش، والمستشار محمد أسامة دبوس، وأمانة سر مسعد كمال الدين طه، وربيع محمد في القضية.

كان المحامي العام الأول لنيابة شمال المنصورة الكلية قد أحال المتهم "المهدي.م.ا.ا"، هارب ويعمل سائقا إلى محكمة الجنايات المختصة لأنه في يوم 11/10/2021 بدائرة مركز الجمالية - محافظة الدقهلية، تعدى علي المجني عليها "السيده.إ.ع.ط" ،26 عاما، عاملة زراعية ومقيمة عزبة فودة مركز الجمالية، بالقوة بأن باغتها حال استقلالها السيارة قيادتةً وتعدي عليها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأكدت المجني عليها في تحقيقات النيابة، أنها تعمل عاملة زراعية وفي يوم الواقعة قمت بركوب السيارة الخاصة بالمتهم كونه سائق سيارة الأنفار، وكنت بمفردي بداخل صندوق السيارة وأثناء سير السيارة توقف فجأة ونزل منها واعتلي صندوق السيارة وقام بالتعدي عليا بالقوة.

وشهد محمد إسماعيل إسماعيل فياض، 65 عامًا ومقيم عزبة فرج بمركز الجمالية، انه يعمل مقاضي عرفي بقريته وحضر إليه والد المتهم واعترف بارتكاب نجله للواقعة، وجرى التواصل مع أسرة المجني عليها لحل الأمر وديًا مقابل مبلغ مالي، إلا أن أسرة المتهم لم تلتزم بالاتفاق.