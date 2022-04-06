جمارك مطار سوهاج تضبط تهريب عدد من الشيش الإلكترونية

كتب محمود عبد الغني

تمكن رجال الجمارك بمطار سوهاج الدولى برئاسة ممدوح عبدالشافى مدير الجمرك من ضبط عددمن أجهزة تسخين التبغ (الشيش الإلكترونية ) بالمخالفة لقانون الصيدله رقم 127 لسنه 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنه ١٩٧٥.

وأثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طيران شركة العربية، رقم 630 القادمة من الشارقة، اشتبه حسام الدين محمود، رئيس قسم تفتيش الركاب في ا . ص . م، مصرى الجنسية، بدا عليه علامات القلق والارتباك، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أشياء أو بضائع تستحق سداد رسوم وضرائب جمركيه أجاب بالنفي.

وتم تمرير امتعة الراكب علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة سيد عياد مأمور الفحص تحت إشراف حسن علي أبو كريشه مدير ادارة عمليات الفحص بالأشعة فتلاحظ وجود أشياء معتمة وكثافات متماثلة .

وتم تشكيل لجنة جمركية لتفتيش الأمتعه من راند محمد ودعاء خليل مأموري تفتيش الركاب بحضور أحمد محمد حسن مأمور مكافحة التهريب وهبه حنفي مامور أمن جمركي فتبين وجود 16 جهاز تسخين التبغ (الشيش الإلكترونية ) مخبأة داخل حقائبه .

قرر محمد متولى مدير عام جمارك الأقصر إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 11 لسنة 2022 .

يأتى ذلك تنفيذاً لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والدكتور قدرى هابيل رئيس الادارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقه الجنوبية بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وضبط واحباط كافة محاولات التهريب الجمركى.