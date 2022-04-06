محافظ الشرقية يُتابع مع رؤساء المراكز والمدن حركة البيع والشراء بالأسواق

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء حركة البيع والشراء بالأسواق والمحال التجارية للتأكد من توافر السلع الضرورية والأساسية للمواطنين والإلتزام بالبيع طبقاً لقائمة الأسعار الإسترشادية ،كما طالب المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بإلزام البائعين بوضع التسعيره على المنتجات المعروضه واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية مع من يخالف ذلك.



أكد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديريتي التموين والصحة بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية ومعارض بيع السلع والمواد الغذائية للتأكد من سلامة المعروض من السلع والمواد الغذائية وكذا ضبط الأسعار والإلتزام بالأسعار المقررة وعدم المغالاة على المواطنين المترددين لشراء احتياجاتهم.



أكد محافظ الشرقية أنه سيتم الضرب بيد من حديد علي كل من يحاول التلاعب بأسعار السلع والمواد الغذائية أويقوم بحجبها أو منعها من السوق وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله، مشيراً إلى أن المحافظة حريصة على التصدي لمواجهة غلاء الأسعار وتوفير كافة السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بتوفير السلع والمواد الغذائية وإحكام السيطرة والرقابة على الأسعار والأسواق.



