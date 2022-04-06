اليوم السابع
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الأربعاء، 06 أبريل 2022 08:06 م
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توزع 12 طن لحوم و3 آلاف كرتونة على غير القادرين بكفر الشيخ

الأربعاء، 06 أبريل 2022 06:14 م
توزع 12 طن لحوم و3 آلاف كرتونة على غير القادرين بكفر الشيخ اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن عدد من القرى والعزب شهد توزيع 12 طن لحوم مجمدة و3 آلاف كرتونة مواد غذائية على غير القادرين من خلال التنسيق مع الجمعيات الأهلية، بإشراف المحاسب السيد مسلم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ.

 قال  محافظ كفر الشيخ إن التوزيع بدأ من أول أيام شهر رمضان المعظم على الأسر الأولى بالرعاية في قرى ومدن ومراكز المحافظة حيث انطلقت المبادرة تحت شعار «حياة كريمة ايد بتبني وأيد بتساعد" عقب تنقيح كشوف الأسر، ورصد الأسر الأكثر احتياجا، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية  بالاهتمام بالمواطن المصري وتوفير احتياجاته، وخفض الأسعار، موجها الشكر لفرق المتطوعين من الشباب الحريصون على وصول مستحقات غير القادرين إلى منازلهم حرصا على مشاعرهم ولضمان وصول كرتونة المواد الغذائية إلى من يستحق.

اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ

 


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سلع غذائية

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