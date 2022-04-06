اليوم السابع
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تعرف على مواقع تخزين القمح وعددها فى المنيا

الأربعاء، 06 أبريل 2022 02:00 ص
تعرف على مواقع تخزين القمح وعددها فى المنيا القمح - أرشيفية
المنيا- حسن عبد الغفار

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ينشر اليوم السابع أعداد وأماكن المواقع التخزينية لمحصول القمح، والذى أوشك على بدء موسم الحصاد بمحافظة المنيا، لذا تجرى المنيا استعدادات مكثفة لبدء موسم الحصاد والتوريد.   

وقال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إنه جرى فتح 44 موقعا تخزينيا بدائرة المحافظة، لاستقبال الأقماح المحلية للعام 2022، وذلك في إطار تنفيذ خطة المحافظة الشاملة، لإحكام السيطرة والرقابة على أعمال توريد محصول القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض.

أضاف المحافظ، أن المواقع موزعة كالتالي: 7 صوامع معدنية، (4 تابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع، و2 للمطاحن، و1 قطاع خاص)، و5 هناجر تابعة للبنك الزراعي، و3 شون أسمنتية، تابعة للبنك الزراعي، و3 مستودعات ومخازن، تابعة للبنك الزراعي، و26 مركزا للتجميع موزعة كالتالي، 24 موقعا للبنك الزراعي، و2 موقع للمطاحن.


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