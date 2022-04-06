اليوم السابع
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الأربعاء، 06 أبريل 2022 05:52 م
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تسجيل دخول وخروج 17 سفينة بموانئ بورسعيد

الأربعاء، 06 أبريل 2022 03:26 م
تسجيل دخول وخروج 17 سفينة بموانئ بورسعيد ميناء بورسعيد - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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أعلنت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، عن تسجيل موانئ بورسعيد دخول وخروج 17 سفينة خلال عمليات التدوال

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات وسفينتين بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة .

وفى هذا الصدد يجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.


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