"تخطيط الرى" يبحث مع السفارة الإسبانية التعاون فى إدارة الموارد المائية

كتبت أسماء نصار

اجتمعت الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط مع ممثلى السفارة الأسبانية بالقاهرة لبحث التعاون المستقبلى فى مجالات إدارة الموارد المائية وتحديث منظومة الرى، وكذلك مشاركة الجانب الأسبانى فى أسبوع القاهرة للمياه 2022.

وأوضحت إيمان سيد، أن الدولة المصرية وضعت الخطة القومية للموارد المائية 2037 بإستثمارات تصل إلى 50 مليار دولار من المتوقع زيادتها الى100 مليار دولار، ويتم من خلال هذه الخطة تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى مثل المشروع القومي لتأهيل الترع، وتأهيل المساقى، والتحول لنظم الري الحديث، والتوسع في إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى، ولمواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، فقد تمتنفيذ 1500 منشأ للحماية من أخطار السيول، وتنفيذ أعمال لحماية الشواطئ بأطوال تصل إلى 210 كيلو متر وجاري العمل في 50 كيلومتر أخرى.

أكدت سيد على أهمية تسريع الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصه الهدف السادس المعنى بقطاع المياه مع التأكيد علىأهميه تعزيز التكامل بين ملفى المياه والمناخ، خاصة أن ظاهرة التغيرات المناخية أصبحت واقعاً نشهده في العديد من الظواهر المناخيةالمتطرفة التى تؤثر على المياه، مشيرا لتأثير المناخ المتزايد على بعض المناطق حول العالم.