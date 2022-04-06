اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 06 أبريل 2022 02:34 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

تأجيل أولى جلسات محاكمة محمود شعبان بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية لـ9 مايو

الأربعاء، 06 أبريل 2022 12:59 م
تأجيل أولى جلسات محاكمة محمود شعبان بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية لـ9 مايو المستشار معتز خفاجى ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الأربعاء، تأجيل أولى جلسات محاكمة الدكتور محمود شعبان، في اتهامه بالالتحاق بتنظيم "الجيش الحر" الإرهابى لجلسة 9 مايو لانتداب محامى للمتهم.

 

عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين محمد عمار ومحمد فريد، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

 

وخلال أولى الجلسات تبين عدم حضور محامى مع المتهم وأمرت المحكمة ندب محامى للحضور الجلسات.

 

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 1730 لسنة 2022 جنايات الزيتون، أنه في غضون الفترة من مارس من عام 2013، حال كونه مصري الجنسية التحق بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد وهى جماعة الجيش الحر بدولة سوريا تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكرى وسائل لتحقيق أغراضها.


محمود شعبان

الشيخ محمود شعبان

اخبار الحوادث

الجنايات

محاكمة محمود شعبان

المستشار معتز خفاجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة