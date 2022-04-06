تأجيل أولى جلسات محاكمة محمود شعبان بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية لـ9 مايو

كتب إيهاب المهندس

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الأربعاء، تأجيل أولى جلسات محاكمة الدكتور محمود شعبان، في اتهامه بالالتحاق بتنظيم "الجيش الحر" الإرهابى لجلسة 9 مايو لانتداب محامى للمتهم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين محمد عمار ومحمد فريد، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وخلال أولى الجلسات تبين عدم حضور محامى مع المتهم وأمرت المحكمة ندب محامى للحضور الجلسات.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 1730 لسنة 2022 جنايات الزيتون، أنه في غضون الفترة من مارس من عام 2013، حال كونه مصري الجنسية التحق بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد وهى جماعة الجيش الحر بدولة سوريا تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكرى وسائل لتحقيق أغراضها.