"بوجى وطمطم وبكار".. طالبات تربية نوعية بكفر الشيخ يحتفلن برمضان بمعرض أشغال يدوية

كفر الشيخ- محمد سليمان

رصدت عدسة اليوم السابع ما أبدعته طالبات وطلاب كلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ، من إعادة الزمن الجميل لشهر رمضان المبارك، بتشكيل شخصيات ارتبطت بشهر رمضان، ومنها سموره وبوجى وطمطم وعم شكشك، والأراجوز، وبكار، وفوازير عمو فؤاد.

وأعلنت الطالبات والطلاب عن سعادتهم بما صمموه من عرائس ولوحات فنية متعددة مستخدمين القماش القديم والخيوط، وأعادوا للأذهان الاحتفالات في شهر رمضان بشخصيات أصبحنا نذكرها فقط.

قالت الدكتورة مي السيد عبده، الأستاذ بكلية التربية النوعية، احتفالا بشهر رمضان المبارك، أبدعت الطالبات أشغال يدوية متميزة جسدوا فيها الشخصيات الشهيرة والتي ارتبطت بشهر رمضان المبارك، إضافة لإبداع لوحات تم تصميمها من القماش القديم للتعبير عن المرأة المصرية من عصر الفراعنة حتى العصر الحالي، إضافة التعبير بتصميمات عن المرأة الصعيدية و السيناوية والاسكندرية ، والفلاحه، وبائعة الكليم، وغيرهم.

وكان رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبدالرازق دسوقي، ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور حسن يونس، و الدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور على أبو شوشة ،نائب رئيس الجامعة الأسبق، افتتح معرض "شخصيات رمضانية" و"ست الحسن" لطلاب الفرقة الثالثة قسم التربية الفنية بقاعة المعارض بكلية التربية النوعية بإشراف الدكتور رشا جاويش أستاذ المعادن المساعد بقسم التربية الفنية، بحضور الدكتور أماني شاكر عميد كلية التربية النوعية ووكلاء الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

وقالت عميد كلية التربية النوعية، الدكتور أماني شاكر، إن المعرضان يهدفان إلى إظهار أعمال الطلاب في ضوء الإمكانيات المتاحة لديهم احتفالا بحلول شهر رمضان المعظم ، مؤكدة على تشجيع إدارة الجامعة للطلاب على المشاركة في الأنشطة والمعارض داخل وخارج الكلية لاكتساب الخبرات وصقل المهارات وتنمية الموهوبين وتقديم الدعم والرعاية لهم.



بنات تربية نوعية بكفر الشيخ يحتفلن بشهر رمضان بمعرض أشغال يدوية