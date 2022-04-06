بلينكن: نعمل على التحقق من القدرات الدفاعية للشركاء فى حلف الناتو

كتب أحمد عرفة

قال أنتونى بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على التحقق من القدرات الدفاعية للشركاء في حلف الناتو، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، أعلن الكرملين أنه لا يستبعد قطع العلاقات مع الغرب إذا استمر طرد الدبلوماسيين، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

وأعلنت وزارة العدل الأمريكية عن عقوبات على روسيا خلال مؤتمر صحفى لها، وقالت إنها رصدت انتهاكات كبيرة في أوكرانيا وحسب تقديرات للبيت الأبيض فأن الاقتصاد الروسي سينكمش 10 – 15% في هذا العام .