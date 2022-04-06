بعد حلقة "الاختيار 3".. المستشار عبد المجيد محمود تصدى لقرار إقالته وانتصر لهيبة القضاء

كتب إيهاب المهندس

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل "الاختيار3"، قرار الرئيس المعزول محمد مرسى، والصادر فى 11 أكتوبر 2012، بخصوص إقالة المستشار عبد المجيد محمود نائب عام مصر الأسبق من منصبه.

وعقب صدور قرار الرئيس المعزول بعزل النائب العام، تمسك المستشار عبد المجيد محمود بمنصبه كنائب عام مؤكدا أن قرار عزلة غير دستورى، وعقب ذلك أصدر المستشار عبد المجيد محمود بيانا أكد فيه أنه لم يتقدم باستقالته من منصبه، وان خدمته تنتهى ببلوغ سن التقاعد.

المستشار الدكتور عبد المجيد محمود نائب عام مصر الأسبق، من مواليد 1946، وشغل منصب النائب العام فى يوليو من عام 2016، وأصدر الرئيس المعزول قرار بعزله وتعيين المستشار طلعت عبد الله، وفى يوليو من عام 2013، رجع لمنصبه مرة أخرى بعد صدور حكما ببطلان قرار عزله.

بدء النائب العام السابق حياته الوظيفية بعمله معاون للنيابة العامة سنة 1969، ورئيس للنيابة عام 79، وشغل منصب محامى عام سنة 1985، ثم رئيس لمحكمة الاستئناف عام 1992، وعين نائب عام مساعدا لنيابة الاستئناف عام 1996، تولى منصب النائب العام بالقرار الجمهورى رق 225 لسنة 2006 فى 1 يوليو من عام 2006.