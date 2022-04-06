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بايدن يعلن زيادة العقوبات ضد موسكو.. ويؤكد: تشمل 600 شركة روسية

الأربعاء، 06 أبريل 2022 07:17 م
بايدن يعلن زيادة العقوبات ضد موسكو.. ويؤكد: تشمل 600 شركة روسية بايدن
كتب أحمد عرفة

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن العقوبات الجديدة على روسيا رسالة بأنها ستدفع ثمنا فوريا على ما قامت به في بوتشا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف جو بايدن، أن روسيا ستدفع ثمنا باهظا وفوريا على انتهاكاتها في أوكرانيا.

وتابع الرئيس الأمريكي، أنه يجب محاسبة المسئولين عن المجازر في كييف وبوتشا، متابعا: سنزيد العقوبات على روسيا والعقوبات شملت 600 شركة روسية.

وفى وقت سابق قال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، اليوم الأربعاء، إن بلاده تأمل وتعمل مع جميع الحلفاء والشركاء للتوصل إلى مؤتمر سلام، باعتباره خطوة أساسية للتمكن من وقف الصراع، وإعادة أوكرانيا إلى الشعب الأوكراني.

وأوضح دي مايو - في تصريح قبيل انطلاق اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي بمقر الحلف، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية /آكي/ - أن تركيا هي إحدى الدول التي تدير بشكل أكبر عملية تسهيل المحادثات بين الطرفين الروسي والأوكراني.

وشدد وزير الخارجية الايطالي، على أن تماسك الاتحاد الأوروبي والناتو والروابط مع شركاء خارج الاتحاد والحلف ستكون أساسية من أجل وقف العملية العسكرية الروسية.

 

 


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