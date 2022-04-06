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بايدن: ما يحدث للأوكرانيين ليس أقل من جرائم الحرب

الأربعاء، 06 أبريل 2022 09:14 م
بايدن: ما يحدث للأوكرانيين ليس أقل من جرائم الحرب بايدن
كتب أحمد عرفة

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن ما يحدث للأوكرانيين ليس أقل من جرائم الحرب، وفقا لخبر عاجل بتثه قناة إكسترا نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق قال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، اليوم الأربعاء، إن بلاده تأمل وتعمل مع جميع الحلفاء والشركاء للتوصل إلى مؤتمر سلام، باعتباره خطوة أساسية للتمكن من وقف الصراع، وإعادة أوكرانيا إلى الشعب الأوكراني.

وأوضح دي مايو - في تصريح قبيل انطلاق اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي بمقر الحلف، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية /آكي/ - أن تركيا هي إحدى الدول التي تدير بشكل أكبر عملية تسهيل المحادثات بين الطرفين الروسي والأوكراني.

وشدد وزير الخارجية الايطالي، على أن تماسك الاتحاد الأوروبي والناتو والروابط مع شركاء خارج الاتحاد والحلف ستكون أساسية من أجل وقف العملية العسكرية الروسية.


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