اليوم السابع
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أكرم القصاص
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انتهاء مهلة انتخاب الرئيس.. العراق يدخل الفراغ الدستورى

الأربعاء، 06 أبريل 2022 11:01 ص
انتهاء مهلة انتخاب الرئيس.. العراق يدخل الفراغ الدستورى البرلمان العراقى ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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دخل العراق، اليوم الأربعاء، مرحلة الفراغ الدستورى بعدما عجز البرلمان منذ أول جلسة عن انتخاب رئيس للجمهورية، حسبما نقلت "السومرية نيوز".

ويتنافس على منصب الرئيس 40 مرشحاً؛ في مقدمتهم مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح، ومرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبر أحمد.

وكان ريبر أحمد حل محل المرشح السابق وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري الذي أقصته المحكمة الاتحادية العليا عن الترشح بتهم فساد حين تولى منصب وزير المالية حيث سحب البرلمان العراقي الثقة منه عام 2016.

 


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