اليوم.. محاكمة موظفين بحى الزيتون بتهمة الحصول على رشوة

كتب كريم صبحى

تنظر محكمة جنايات القاهرة، محاكمة موظفين بحى الزيتون بتهمة الحصول على 100 ألف جنيه رشوة من مالك عقار، مقابل عدم اتخاذهما إجراءات قانونية بهدم 3 طوابق مخالفة من العقار الذى يملكه.

تعود أحداث الواقعة بتلقي الجهات الأمنية معلومات مفادها أن المتهمين وهم موظفين في حي الزيتون حيث يعمل المتهم الأول سكرتير عام حى الزيتون والمتهم الثاني مهندس برئاسة حي الزيتون والمتهم الثالث مفتش حركة بمحافظة القاهرة، طلبوا من مقاول يملك عدد من العقارات رشوة قدرها 100 ألف جنيه مقابل عدم تحرير محاضر ضده اشغالات طريق وكذلك التغاطى عن اتخاذ الإجراءات القانونية بهدم طوابق مخالفة، حيث أخبر المقاول الجهات الأمنية بمكان وميعاد تسليم الرشوة للمتهمين.

وتمكن رجال المباحث من القبض عليهم وإحالتهم للنيابة التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وأحالتهم النيابة لمحكمة الجنايات.