الهند تساهم بـ 150 ألف دولار فى صندوق الأمم المتحدة لتعزيز الديمقراطية

كتبت : هند المغربي

أعلنت بعثة الهند الدائمة لدى الأمم المتحدة، أن الهند ساهمت بـ 150 ألف دولار في صندوق الأمم المتحدة لتعزيز الديمقراطية، وأكدت التزامها بدعم الصندوق لاستكمال جهود الأمم المتحدة الأخرى الرامية لتعزيز الحكم الديمقراطي عبر أنحاء العالم.

وذكرت البعثة الهندية فى بيانها "إن الهند شريك مؤسس في صندوق الأمم المتحدة لتعزيز الديمقراطية الذي يدعم مشروعات تدعم صوت المجتمع المدني وتشجع حقوق الإنسان ومشاركة كافة الجماعات في العملية الديمقراطية ".

وأضافت "أن هذا الصندوق أداة فعالة للترويج لهذه العملية وللقيم الديمقراطية ، وأن الهند تقوم بدور هام في الصندوق بوصفها عضوا في المجلس الاستشارى للصندوق منذ فترة طويلة"، مشيرة إلى أن الهند ساهمت بأكثر من 32 مليون دولار فى الصندوق منذ إنشائه.