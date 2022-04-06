النصاب الشيك.. عماد سحب فلوسه من البنك وسلمها لمستريح البيتكوين

كتب أحمد حسني

تتعدد وسائل النصب بين حين وأخر، وتختلف الضحايا كلاً حسب احتياجاته ومتطلباته، لكن هناك نوعا فريداً مهما طال عليه الزمن لا يتجدد ولا يتغير، " النصاب الشيك".. هو نصاب من نوع خاص يجمع من راغبي الثراء السريع الأموال بل الملايين من الجنيهات، بحجة تشغيل هذه الأموال في أحد المجالات، وتوزيع أرباح شهرية مرتفعة، ومن ثم يختفي وتختفي معه أحلام الجميع.

فمهما يتغير الزمان ومع اكتشاف العشرات من هؤلاء النصابين، إلا إنهم ينجحوا دائما في استقطاب المواطنين بنفس الطريقة التقليدية، والاستيلاء على ملايين الجنيهات.

"الحلقة الخامسة"

وفى الحلقة الخامسة من برنامج "النصاب الشيك"، يقول عماد نبيل، أحد ضحايا مستريح البيتكوين، إنه دفع مبلغ 139 ألف جنيه لمستريح البيتكوين، موضحًا أن البداية بدأت بإعلان عبر الإنترنيت للاستثمار فى مجال الإليكترونيات، وهو ما دفعه لدفع كل ما لديه للاستثمار مع مستريح البيتكوين.

وأضاف ضحية المستريح: " دفعت فلوس شقى 15 سنة، دفعت كل ما أملك، عندى طفلين ومش عارف أعمل أى، أنا شغال فى مجال النضافة ومفيش أى دخل ليا، أنا سحبت فلوسى من البنك وأديتها للمستريح وراحت، ممعيش فلوس ومش عارف أعلم أي".