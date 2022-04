المجلس القومى للمرأة يشيد بالشركة المتحدة: مسلسلات رمضان هتفضل للتاريخ

أشادت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، بعدد من المسلسلات التي تعرض الآن في شهر رمضان، من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قائلة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" :" تحية لكل القائمين United Media Services المتحدة للخدمات الإعلامية أولا للشراكات الفنية المتعدد ، ثانيا لأعمال فنية رجعت لينا إحساس رمضان والدراما المهمة".

وتابعت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، في إشادتها بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: "ثالثا أعمال هتفضل للتاريخ وترصد واقع وتقدم حلول لمستقبل، رابعا اسعدتونا قوي برافوووووو وكل التحية والتقدير".

في سياق متصل تصدر مسلسل " الاختيار 3 " قائمة الأكثر مشاهدة على منصة watch it بعد عرض الحلقات الأولى من العمل، حيث حظى العمل بمتابعة كبيرة سواء على قناة ON أو منصة Watch It منذ انطلاق عرضه مع أول أيام شهر رمضان الحالى، لاسيما أنه يرصد وقائع وحقائق عايشناها فى السنوات الماضية، ولكن دون معرفة كافة تفاصيلها وهو ما يوثقه المسلسل.