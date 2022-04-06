اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 06 أبريل 2022 10:35 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

العراق والولايات المتحدة يبحثان مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية

الأربعاء، 06 أبريل 2022 07:55 م
العراق والولايات المتحدة يبحثان مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بحث مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الأربعاء، مع السفير الأمريكي في بغداد، ماثيو تولر، آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية، على الصعيدين الإقليمي والدولي، فضلاً عن بحث سبل تعزيز التعاون بين بغداد وواشنطن على الأصعدة كافة.


وذكرت قناة "السومرية نيوز"، العراقية، أن اللقاء شهد أيضًا بحث ملف مخيم الهول الحدودي وسبل دعم العراق في مجال تأهيل بعض مراكز الاحتجاز.


وحول الهدنة الأممية في اليمن، أكد الأعرجي "أهمية استثمار الهدنة وإيجاد فرص التفاهم بين الأطراف اليمنية".


العراق

الولايات المتحدة

قاسم الأعرجى

ماثيو تولر

أمريكا والعراق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة