الصناعة الإيطالية ترجع للخلف.. 25 ألفا ينضمون لطابور العاطلين منذ حرب أوكرانيا

بيشوى رمزى

الأوضاع الاقتصادية فى إيطاليا ربما لم تختلف كثيرا عن نظيرتها فى العديد من الدول حول العالم، إثر اندلاع وتفاقم الأزمة الأوكرانية، حيث عانت روما من التضخم وارتفاع الأسعار، بينما أصبح قطاع الصناعة هو الأكثر تأثرا بالأوضاع الراهنة.

فبحسب تقارير نشرتها وكالة "بلومبرج"، فإن المصانع الإيطالية توقفت تماما، فى جميع أنحاء البلاد.

توقف الصناعات فى الدولة الأوروبية، يساهم فى تقليص حجم صادراتها، وهو ما يعود بالسلب على النمو الاقتصادى فى صورته العامة، ولكن بعيدا عن لغة الأرقام الرسمية، يبقى المواطن هو الأكثر تضررا.

ففى دراسة أجرتها مراكز اقتصادية تابعة للاتحاد الأوروبي، نجد أن 25 ألف عامل بالمناطق الصناعية فى إيطاليا باتوا يعانون من البطالة، بعد مرور شهر واحد على اندلاع الحرب فى أوكرانيا، وهو ما يمثل رقما كبيرا.

أما عن صناعة الصلب تحديدا، فهى تعانى الأمرين إثر الاعتماد المطلق على الغاز الروسى، ما دفع المصانع فى هذا القطاع إلى تخفيض نشاطها بصورة غير مسبوقة.