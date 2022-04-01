اليوم السابع
Ads
الجمعة، 01 أبريل 2022 10:48 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة: استقبلنا 150 مليون جرعة لـ8 أنواع من لقاحات كورونا حتى الآن

الجمعة، 01 أبريل 2022 06:00 ص
الصحة: استقبلنا 150 مليون جرعة لـ8 أنواع من لقاحات كورونا حتى الآن لقاح كورونا - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة استقبلت حتى الآن 150 مليون جرعة من لقاحات كورونا المختلفة التى تبلغ 8 لقاحات، مؤكدًا أن مصر كانت أول دولة على مستوى أفريقيا تدخل المنطقة الآمنة فيما يخص توفير اللقاحات.
 
وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الدولة نجحت في توفير لقاحات فيروس كورونا، وتأمين احتياجات المواطنين من اللقاحات حتى نهاية العام الجاري.
 
ونوه إلى أن مصر لم تشهد نقصًا في الأدوية أو المستلزمات الطبية خلال مواجهة الجائحة، مشيرًا إلى تقليل أعداد المستشفيات المخصصة لعزل مرضى فيروس كورونا بالتزامن مع انخفاض أعداد الإصابات، وذلك بسبب الحملات الموسعة للتطعيم ضد فيروس كورونا.
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

الصحة

كورونا

لقاح كورونا

اللقاحات

اليوم السابع بلس

لقاحات كورونا

فيروس كورونا

انواع لقاحات كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الرئيس الأمريكى جو بايدن يحصل على الجرعة الرابعة من لقاح كورونا

الأربعاء، 30 مارس 2022 08:22 م

وزارة الصحة توجه رسالة مهمة للمواطنين حول لقاحات كورونا قبل رمضان

الأربعاء، 30 مارس 2022 01:23 م

الصحة: يمكن تلقى الجرعة الثانية للقاح كورونا بأى مركز دون الحاجة للحجز المسبق

الثلاثاء، 29 مارس 2022 11:39 ص

الصحة: استمرار التطعيم بلقاح كورونا خلال رمضان.. وأعراضه لا تؤثر على الصيام

الثلاثاء، 29 مارس 2022 11:31 ص

أكثر من 13 ألف شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة فى المغرب

الثلاثاء، 29 مارس 2022 07:02 ص

الأمم المتحدة: توزيع 1% من لقاح كورونا للدول النامية من إجمالى 10.7 مليار جرعة

الإثنين، 28 مارس 2022 12:36 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة