السيطرة على حريق نشب داخل مخزن خردة بالشرقية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، اليوم، من السيطرة على حريق نشب بمخزن خردة بمدينة العاشر من رمضان، ولم يسفر الحريق عن وقوع خسائر بشرية.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطار من شرطة النجدة، يفيد بلاغا بنشوب حريق بمخزن خردة بالمجاورة 43 دائرة قسم ثانى العاشر من رمضان.

انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، وتم الدفع بسيارات إسعاف تحسبا لوقوع ضحايا، وتبين انفجار أسطوانة غاز داخل مخزن خردة، وتم السيطرة على الحريق، ولم يسفر عن وقوع خسائر بشرية، وجارى تحرير محضر بالواقعة.