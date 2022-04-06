اليوم السابع
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الأربعاء، 06 أبريل 2022 01:11 م
أكرم القصاص
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الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزية

الأربعاء، 06 أبريل 2022 12:31 م
الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزية الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ.ش.أ

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أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العميد تامر دربالة؛ للتعزية في وفاة المرحومة حنان يسري اللبودي.. وإبلاغ أسرتها خالص العزاء والمواساة.

 


الرئيس عبد الفتاح السيسي

العميد تامر دربالة

حنان يسري اللبودي

الرئيس السيسى

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