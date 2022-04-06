اليوم السابع
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الخارجية الروسية: هناك أدلة كافية على عدم تورط روسيا فى أحداث بوتشا

الأربعاء، 06 أبريل 2022 04:19 م
الخارجية الروسية: هناك أدلة كافية على عدم تورط روسيا فى أحداث بوتشا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
أ ش أ

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أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن هناك أدلة كافية على عدم تورط روسيا في أحداث بوتشا لإغلاق موضوع الاتهامات ضد موسكو.
وقالت في إحاطة إعلامية، نقلت عنها وكالة سبوتنيك الروسية: "هناك الكثير من الأدلة على براءة الجانب الروسي، وهي كافية لإغلاق هذا الموضوع".
وشددت بقولها "لكن يجب أن يبقى مفتوحًا واتهام النظام الأوكراني لشكل مباشر وكل من يساعده في تنفيذ كل هذا".
وتابعت " أنا أتهم وسائل الإعلام الغربية، وخاصة الأمريكية، ليس فقط بنشر المعلومات المزيفة والتضليل، ولكن بالتواطؤ في الجريمة في مدينة بوتشا".
وشددت على أن "الجيش الروسي يبذل قصارى جهده لتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين، فهو لا يضرب أهدافا مدنية ويفتح ممرات إنسانية يوميا للسماح للناس بمغادرة المناطق الخطرة".


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