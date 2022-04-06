الخارجية الروسية: هناك أدلة كافية على عدم تورط روسيا فى أحداث بوتشا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن هناك أدلة كافية على عدم تورط روسيا في أحداث بوتشا لإغلاق موضوع الاتهامات ضد موسكو.
وقالت في إحاطة إعلامية، نقلت عنها وكالة سبوتنيك الروسية: "هناك الكثير من الأدلة على براءة الجانب الروسي، وهي كافية لإغلاق هذا الموضوع".
وشددت بقولها "لكن يجب أن يبقى مفتوحًا واتهام النظام الأوكراني لشكل مباشر وكل من يساعده في تنفيذ كل هذا".
وتابعت " أنا أتهم وسائل الإعلام الغربية، وخاصة الأمريكية، ليس فقط بنشر المعلومات المزيفة والتضليل، ولكن بالتواطؤ في الجريمة في مدينة بوتشا".
وشددت على أن "الجيش الروسي يبذل قصارى جهده لتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين، فهو لا يضرب أهدافا مدنية ويفتح ممرات إنسانية يوميا للسماح للناس بمغادرة المناطق الخطرة".
الخارجية الروسية: هناك أدلة كافية على عدم تورط روسيا فى أحداث بوتشاالأربعاء، 06 أبريل 2022 04:19 م
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن هناك أدلة كافية على عدم تورط روسيا في أحداث بوتشا لإغلاق موضوع الاتهامات ضد موسكو.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
روسيا تستعد لتنفيذ عمليات إطلاق فضائى جديدة من قاعدة "بايكونور"الأربعاء، 06 أبريل 2022 03:00 م
هولندا تحتجز 14 يختا روسيا بموجب العقوبات المفروضة على روسياالأربعاء، 06 أبريل 2022 01:26 م
روسيا: نقيم وضع "طرد الدبلوماسيين" ونتبنى سياسة الحفاظ على العلاقات الدبلوماسيةالأربعاء، 06 أبريل 2022 12:58 م
الرئيس الأوكرانى يتهم روسيا بتعمد خلق أزمة غذائيةالأربعاء، 06 أبريل 2022 12:50 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة