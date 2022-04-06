اليوم السابع
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الخارجية الروسية: موسكو سترد على العقوبات الأوروبية المنتظرة

الأربعاء، 06 أبريل 2022 10:20 ص
الخارجية الروسية: موسكو سترد على العقوبات الأوروبية المنتظرة وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
وكالات الأنباء

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تعمل على إعداد رد على الحزمة الخامسة من العقوبات الأوروبية المنتظرة ضد روسيا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسى، ألكسندر جروشكو، فى تصريح نقلته "روسيا اليوم"، اليوم الأربعاء، ردا على سؤال ذى صلة: "بالطبع، سنتخذ إجراءات انتقامية، وسنطور تدابير مناسبة لحماية مصالحنا المشروعة في المجالات الاقتصادية وغيرها".

وفى وقت سابق، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن مقترحات لفرض عقوبات جديدة من الحزمة الخامسة للاتحاد الأوروبي ضد روسيا الاتحادية.

ووفقا لرئيسة المفوضية الأوروبية فإنه من المتوقع فرض حظر على واردات الفحم من روسيا التي تبلغ قيمتها 4 مليارات يورو سنويا، وكذلك حظر كامل على المعاملات مع أربعة بنوك روسية رئيسية، بما في ذلك بنك "في تي بي"، ثاني أكبر بنك روسي.

كذلك أعلنت عن حظر دخول السفن الروسية إلى موانئ الاتحاد الأوروبي، وفرض حظر على شاحنات النقل الروسية والبيلاروسية من دخول بلجان الاتحاد الأوروبي.

 


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