اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الحكومة الائتلافية الإسرائيلية بقيادة نفتالى بينيت تخسر أغلبيتها فى الكنيست

الأربعاء، 06 أبريل 2022 01:48 م
الحكومة الائتلافية الإسرائيلية بقيادة نفتالى بينيت تخسر أغلبيتها فى الكنيست نفتالى بينيت
وكالات الأنباء

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أعلنت النائبة اليمينية الإسرائيلية عيديت سيلمان، اليوم الأربعاء، انسحابها من الائتلاف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء نفتالى بينيت.

وفقا لموقع "فرانس 24"، تسبب قرار النائبة سليمان فى خسارة حكومة بينيت أغلبيتها فى الكنيست وتساويها فى عدد المقاعد مع المعارضة بستين مقعدا لكل جانب.

وقالت سليمان "للأسف لا يمكنني المشاركة في المساس بهوية إسرائيل اليهودية". 

وكانت النائبة الإسرائيلية انتقدت تعليمات صادرة عن وزير الصحة نيتسان هوروفيتس تقضي بالسماح للمستشفيات بالتزود بمنتجات الخبز المخمر خلال عطلة عيد الفصح اليهودي الذي يصادف الشهر الحالي.

وتمنع التعاليم الدينية اليهودية استخدام الخبز المخمر في الأماكن العامة خلال عيد الفصح. وقالت سيلمان "سأنهي عضويتي في الائتلاف وسأحاول متابعة إقناع أصدقائي بالعودة وتشكيل حكومة يمينية. أعلم أنني لست الوحيدة التي يخالجها هذا الشعور".

 

 


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