الجيش الروسى: أمريكا لديها 60 مختبرا عسكريا بيولوجيا بمناطق متاخمة لروسيا والصين

كتب أحمد عرفة

أكد قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية، إيجور كيريلوف، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعزز إمكاناتها العسكرية البيولوجية عبر العالم، مستفيدة من الثغرات الموجودة في التشريعات الدولية، منها نحو 60 موقعا في مناطق متاخمة لروسيا والصين، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية، فى تصريحات له، أن هناك حوالي 60 موقعا في المناطق المتاخمة لروسيا والصين تم تحديثها منذ عام 2005 على نفقة الإدارة العسكرية الأمريكية، لافتا إلى أن البنتاجون يشرف اليوم على 336 مختبرا في 30 دولة خارج السلطة القضائية الوطنية.

وأوضح قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية، أن المقاولين الرئيسين لوزارة الدفاع الأمريكية هم شركات "ميتابيوتا"، "بليك إند فيتش" و" سي-أيتش-تو-إم- خيل"، المكلفة ببناء منشآت بيولوجية، وتوريد المعدات لمختبرات البنتاغون البيولوجية حول العالم وتجاوز المبلغ الإجمالي لتمويل منظمات المقاولين 5 مليارات دولار منذ 2005.