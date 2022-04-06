اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 06 أبريل 2022 09:12 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الجيش الروسى: أمريكا لديها 60 مختبرا عسكريا بيولوجيا بمناطق متاخمة لروسيا والصين

الأربعاء، 06 أبريل 2022 08:06 م
الجيش الروسى: أمريكا لديها 60 مختبرا عسكريا بيولوجيا بمناطق متاخمة لروسيا والصين الجيش الروسى -أرشيفية
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية، إيجور كيريلوف، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعزز إمكاناتها العسكرية البيولوجية عبر العالم، مستفيدة من الثغرات الموجودة في التشريعات الدولية، منها نحو 60 موقعا في مناطق متاخمة لروسيا والصين، وفقا لروسيا اليوم.

 

وأضاف قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية، فى تصريحات له، أن هناك حوالي 60 موقعا في المناطق المتاخمة لروسيا والصين تم تحديثها منذ عام 2005 على نفقة الإدارة العسكرية الأمريكية، لافتا إلى أن البنتاجون يشرف اليوم على 336 مختبرا في 30 دولة خارج السلطة القضائية الوطنية.

 

وأوضح قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية، أن المقاولين الرئيسين لوزارة الدفاع الأمريكية هم شركات "ميتابيوتا"، "بليك إند فيتش" و" سي-أيتش-تو-إم- خيل"، المكلفة ببناء منشآت بيولوجية، وتوريد المعدات لمختبرات البنتاغون البيولوجية حول العالم وتجاوز المبلغ الإجمالي لتمويل منظمات المقاولين 5 مليارات دولار منذ 2005.


روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة