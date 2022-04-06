التعليم عن تزامن امتحان الثانوى العام التدريبى مع أعياد المسحيين: لا يمكن تفاديه

كتب محمود طه حسين

علق الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على تزامن عقد الامتحان التدريبى للثانوى العام مع بعض مناسبات الإخوة المسحيين، قائلا: هذا تدريب "اختيارى" ولا نستطيع تغييره لضيق الوقت ونقدمه استجابة لطلب الكثير من أولياء الأمور وبالتالى نعتذر عن هذا ولكن لا يمكن تفاديه وهو مجرد تدريب بلا درجات وليس إلزاميا.

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عقد تدريب على استخدام أجهزة التابلت فى الامتحانات الإلكترونية لجميع الطلاب بالصفين الأول والثانى الثانوى اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 2022/4/17 طبقًا للجدول المرفق مع مراعاة الآتي:

- يتم عقد التدريب داخل المدرسة ويتم إتاحته طوال اليوم الدراسى.

- تتولى المديريات التعليمية والإدارات التعليمية التابعة لها وضع خطة التدريب داخل مدارسها بما لا يؤثر على اليوم الدراسى.

- تبدأ الوزارة فى إرسال التطبيق الخاص بالتدريب على التابلت اعتباراً من اليوم.

- المدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت يتم استخدام أى إنترنت متاح بالمدرسة أو من خلال شرائح البيانات المرسلة للطلاب.

- يتم وضع الأسئلة فى ما درسه الطالب فى الشهر الأول من الفصل الدراسى الثانى.

- تتضمن الأسئلة المقالية والموضوعية.

- يجب تحديث أجهزة التابلت والتأكد من شريحة البيانات.

- توفر القلم مع التابلت للإجابة على الأسئلة المالية.

- تقوم كل مدرسة بتسليم كود الاختبار للطلاب ويحظر إرسالها لأى طالب خارج المدرسة (بالنسبة للمدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت).