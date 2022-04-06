التعليم توضح حقيقة عدم انتظام الدراسة وتدنى الوجبات بمدرسة الضبعة للطاقة النووية

كتب محمود طه حسين

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه بشأن المنشور الذي يتم تداولها على أحد الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "ارتفاع نسبة الغياب، عدم انتظام الدراسة، تدني مستوى الوجبات الغذائية" في مدرسة الضبعة النووية

أولاً: فيما يخص ارتفاع نسبة الغياب هناك فعلاً انخفاض في نسبة الحضور الأسبوع الماضي وذلك لسوء الأحوال الجوية، وبناءً عليه تم التوجيه لإدارة المدرسة والتوجيه الفني لاتخاذ اللازم نحو تعويض ما فات للطلاب خلال الأسبوع القادم (الجدول الاستثنائي).

ثانيًا: عدم انتظام الدراسة" الدراسة بالمدرسة مستمرة ومنتظمة طبقًا للجدول الدراسي المعد سلفًا وكل من تواجد من الطلاب حضر دروسه كامًلا طبقًا للخطة الدراسية، وقد تم التواصل مع الطلاب على الجروب الخاص بهم لحثهم على الانتظام في الدراسة.

ثالثًا: فيما يخص تدني مستوى الوجبات الغذائية، فالوجبة كافية ومتكاملة وذات جودة عالية ولم تصدر أي ملاحظات من الطلاب المتواجدين حاليًا بالمدرسة بل أشاد الطلاب بمستوى الوجبات التي تقدم لهم.

وتجدر الإشارة الى أن المدرسة شاركت في المسابقة الدولية للابتكارات والعلوم الهندسية ISEIC 2022 وتهدف المسابقة إلى توقع حل المشكلات والتحديات التي تتطلب تدخل هندسي بأفكار مبتكرة وقد شاركت المدرسة بثلاث فرق كل فريق من خمس طلاب بإشراف فني وعلمي من هيئة المحطات النووية وهيئة الطاقة الذرية – وقد فاز أحد الابتكارات بالمركز الأول في الابتكارات "بماكينة ثلاثية الأبعاد 3D Printer ".