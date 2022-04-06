اليوم السابع: "التعليم": انتهاء تسجيل استمارة الثانوية العامة للطلاب النظاميين

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الخميس، تفاصيل مهمة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، والتي تمثل أبرزها فى إعلان وزارة التربية والتعليم انتهاء تسجيل استمارة الثانوية العامة للطلاب النظاميين.



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