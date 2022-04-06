التعليم تعلن جدول امتحان منتصف الترم الثانى للثانوى العام بمدارس المتفوقين

محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحان منتصف الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى الجارى لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام بمدارس المتفوقين، حيث تبدأ الامتحانات يوم 10 أبريل وتستمر حتى 14 من نفس الشهر.



وأوضحت الوزارة أنه يؤدى يوم الأحد 10 أبريل امتحان مواد علوم الأرض واللغة العربية والتربية الدينية والإثنين 11 أبريل مواد الميكانيكا واللغة الإنجليزية، والثلاثاء 12 أبريل مواد الفيزياء والرياضيات والحاسب الآلى، والأربعاء 13 أبريل الكيمياء والمواطنة والخميس 14 أبريل أحياء واللغة الثانية.



وبالنسبة لجدول الصف الأول الثانوى بمدارس المتفوقين جاء كالتالى:

- يوم الأحد 10 أبريل 2022 امتحانات مادة علوم الأرض و لغة عربية وتربية دينية.

- يوم الاثنين 11 أبريل 2022 امتحان مادة ميكانيكا واللغة الإنجليزية.

- يوم الثلاثاء 12 أبريل 2022 امتحان مادة فيزياء ورياضيات وحاسب آلي.

- يوم الأربعاء 13 ابريل 2022 امتحان مادة الكيمياء والدراسات الاجتماعية.

- يوم الخميس 14 أبريل 2022 امتحان مادة الأحياء واللغة الأجنبية الثانية.