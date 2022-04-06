اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 06 أبريل 2022 11:32 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم تعلن جدول امتحان منتصف الترم الثانى للثانوى العام بمدارس المتفوقين

الأربعاء، 06 أبريل 2022 11:00 ص
التعليم تعلن جدول امتحان منتصف الترم الثانى للثانوى العام بمدارس المتفوقين طلاب مدارس المتفوقين
محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحان منتصف الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى الجارى لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام بمدارس المتفوقين، حيث تبدأ الامتحانات يوم 10 أبريل وتستمر حتى 14 من نفس الشهر.

وأوضحت الوزارة أنه يؤدى يوم الأحد 10 أبريل امتحان مواد علوم الأرض واللغة العربية والتربية الدينية والإثنين 11 أبريل مواد الميكانيكا واللغة الإنجليزية، والثلاثاء 12 أبريل مواد الفيزياء والرياضيات والحاسب الآلى، والأربعاء 13 أبريل الكيمياء والمواطنة والخميس 14 أبريل أحياء واللغة الثانية.


وبالنسبة لجدول الصف الأول الثانوى بمدارس المتفوقين جاء كالتالى:

- يوم الأحد 10 أبريل 2022 امتحانات مادة علوم الأرض و لغة عربية وتربية دينية.

- يوم الاثنين 11 أبريل 2022 امتحان مادة ميكانيكا واللغة الإنجليزية.

- يوم الثلاثاء 12 أبريل 2022 امتحان مادة فيزياء ورياضيات وحاسب آلي.

- يوم الأربعاء 13 ابريل 2022 امتحان مادة الكيمياء والدراسات الاجتماعية.

- يوم الخميس 14 أبريل 2022 امتحان مادة الأحياء واللغة الأجنبية الثانية.


التربية والتعليم

جدول امتحان منتصف الترم

جدول امتحان منتصف الترم بمدارس المتفوقين

جدول امتحان اولى وثانية ثانوى بمدارس المتفوقين

امتحانات المتفوقين

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مدارس المتفوقين للعلوم.. صرح علمى يصنع المستقبل.. طلاب الشرقية يحصدون 3 مراكز أولى على مستوى الجمهورية ومشاركة فى معرض العلوم بأمريكا.. مديرة المدرسة: ننمى قدرات الطلاب للاستفادة منهم فى تنمية المجتمع

الثلاثاء، 22 مارس 2022 07:00 م

فرحة طلاب مدرسة المتفوقين لتصعيدهم للسفر لأمريكا لابتكار بمشروعات علمية.. صور

الثلاثاء، 22 مارس 2022 12:00 ص

ما هى مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والرياضيات STEM؟

الإثنين، 21 مارس 2022 07:30 م

محافظ كفر الشيخ يهنئ طلاب مدرسة المتفوقين لحصولهم على المراكز الأولى

الأحد، 20 مارس 2022 11:38 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة