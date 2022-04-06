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البابا تواضروس الثانى يلقى عظته الأسبوعية بالمقر الباباوى اليوم

الأربعاء، 06 أبريل 2022 03:00 ص
البابا تواضروس الثانى يلقى عظته الأسبوعية بالمقر الباباوى اليوم البابا تواضروس الثانى
كتب: محمد الأحمدى

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يلقى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، عظته الأسبوعية فى كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وسوف يسمح بالحضور الشعبى للاجتماع، وذلك بشكل محدود، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وتعد هذه هى المرة الخامسة التى يحضر فيها الشعب الاجتماع الأسبوعى لقداسة البابا، بعد أن ظلت العظة تبث عبر القنوات الفضائية المسيحية، وشبكة الإنترنت منذ الأسبوع الثانى من شهر سبتمبر 2020، وذلك بعد استئناف الاجتماع عقب توقفه، نحو 6 أشهر من مارس وحتى سبتمبر 2020، بسبب ظروف تفشى فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الـ117 يعتبر أول بابا فى تاريخ الكنيسة يعتمد عظة الأربعاء كطقس كنسى متبع، حيث بدأها عام 1964 لما كان أسقفًا للتعليم وظهرت العظة كاجتماع صغير فى مطعم الكلية الإكليريكية.


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

المقر الباباوى

العظه الاسبوعيه

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