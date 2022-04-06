الاستعداد لإطلاق مبادرة لتنظيف شواطئ الإسكندرية قبل بدء الصيف

الإسكندرية - أسماء على بدر

قال الدكتور رأفت حمزة، الأستاذ بكلية التربية الرياضية جامعة الإسكندرية، أنه جارى الاستعداد لإطلاق مبادرة لتنظيف قاع شواطئ الإسكندرية، ويبلغ عددها 66 شاطئا، بدعم من كلية التربية الرياضية بنين بالإسكندرية وغواصين الخير والخريجين، لاستقبال أشهر الصيف.

وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه جارى استخراج كافة التراخيص اللازمة لبدء المبادرة التى تستغرق شهرا واحدا فقط لتنظيف قاع شواطئ الإسكندرية من آية مخلفات.

وأشار إلى أن المبادرة ستساعد فى رفع كفاءه المنقذين، بالإضافة إلى أنه عمل اجتماعى مميز يشارك فيه متخصصون فى الإنقاذ والغوص لكى تستقبل محافظة الإسكندرية المصيفين، وتصبح المدينة من أفضل المدن الساحلية.

وأوضح أن مبادرة تنظيف الشواطئ تنتشر فى شرم الشيخ وشواطئ البحر الأحمر، ولكنها ستكون مبادرة منظمة تتم لأول مرة على شواطئ الإسكندرية.