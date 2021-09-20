اليوم السابع
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حملة موسعة بالإسكندرية احتفالا باليوم العالمى لتنظيف الشواطئ.. صور

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 05:56 م
حملة موسعة بالإسكندرية احتفالا باليوم العالمى لتنظيف الشواطئ.. صور احتفالا باليوم العالمى لتنظيف الشواطئ
الإسكندرية جاكلين منير

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ثمن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، المجهود الذي بذلته وزارة البيئة بالتعاون مع شركاء المجتمع المدني في تنظيف 8 شواطئ والتي تعتبر أكبر حملة لتنظيف الشواطئ فى مصر بطول حوالى 5 كيلو مترات، حيث تم رفع اكثر من طن مخلفات من الشواطئ الـ 8 (السرايا-  ايناس حقي-  سيدى بشر 1- وادوارد الخراط-  ميرمار-  ميامي العام-  وانلى- وشاطئ انطنيو المندرة سابقا) و ذلك في غضون ساعتين؛ يأتي هذا تزامنا مع احتفالية اليوم العالمى لتنظيف الشواطئ.

ووجه الشريف برفع كفاءة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة خدمة النظافة، مشيرا إلى أهمية التعاون بين المجتمع المدني والحكومة لزيادة الوعي ورفع مستوى الوعي في المجتمع؛ وخاصة بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية خلال مؤتمر إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يوم السبت الماضى أن عام 2022 هو عام المجتمع المدنى والذي يأتي تقديرا من جانب الدولة لمجهودات المجتمع المدنى.

وأشاد المحافظ بحملة توعية رواد الشواطئ بمشكلات القمامة البحرية وتأثيرها على البيئة والكائنات البحرية ورفع مستوى الوعي لمرتادي الشواطئ بضرورة الحفاظ على الشواطئ ونظافتها وحمايتها من كافة المخلفات وخاصة البلاستيكية، بما يوفر بيئة صحية مستدامة.

حملة موسعة بالإسكندرية احتفالا باليوم العالمى لتنظيف الشواطئ (1)
 
حملة موسعة بالإسكندرية احتفالا باليوم العالمى لتنظيف الشواطئ (2)
 
حملة موسعة بالإسكندرية احتفالا باليوم العالمى لتنظيف الشواطئ (3)
 
حملة موسعة بالإسكندرية احتفالا باليوم العالمى لتنظيف الشواطئ (4)
 
حملة موسعة بالإسكندرية احتفالا باليوم العالمى لتنظيف الشواطئ (5)
 
حملة موسعة بالإسكندرية احتفالا باليوم العالمى لتنظيف الشواطئ (6)
 
حملة موسعة بالإسكندرية احتفالا باليوم العالمى لتنظيف الشواطئ (7)
 
حملة موسعة بالإسكندرية احتفالا باليوم العالمى لتنظيف الشواطئ (8)
 

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شواطئ الاسكندرية

نظافة الشواطئ

البيئة

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