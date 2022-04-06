وأفاد نادي الأسير في طوباس بأن الاحتلال اعتقل الشاب يزن منجد مسلماني (23 عامًا)، بعد أن استدعته للتحقيق في معسكر سالم.



يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت منذ الأول من رمضان 38 مقدسيًا، بعضهم ما زال رهن الاعتقال، والبعض الآخر أفرج عنه بشرط الإبعاد عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة وفرضت عليهم غرامات مالية.