الاتحاد الأوروبي يدعم الصحافة عبر الحدود بـ 8 ملايين يورو

كتبت: هناء أبو العز

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، عزمها منح 7 اتحادات تابعة لمؤسسات إخبارية دعمًا من الاتحاد الأوروبي للمشروعات العابرة للحدود التي تهدف إلى تعزيز قطاع الإعلام الإخباري بمبلغ 8 ملايين يورو.

وذكرت المفوضية، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، أنه تم اختيار المشروعات بعد الدعوة الأولى لتقديم مقترحات لشراكات الصحافة في عام 2021، كجزء من مبادرة "نيوز" المعلنة في خطة العمل الإعلامية والسمعية البصرية، مضيفة أن أولى المشروعات العابرة للحدود بدأت ومنها التدريب والمنح للصحفيين الاستقصائيين المحليين، ومنح الابتكار الإعلامي، ومراكز الأخبار في مدن خارج العواصم الوطنية، واستخدام سلاسل توريد للمساعدة في تحسين عائدات الصحفيين المصورين، ويجري حاليًا إبرام اتفاقيات المنح المتبقية.

وقالت فيرا جوروفا، نائبة رئيس المفوضية للقيم والشفافية، إن هذه المشروعات تهدف إلى دعم الصحفيين مع التركيز على التعاون عبر الحدود، وهي المرة الأولى على الإطلاق التي يدعم فيها الاتحاد الأوروبي مثل هذه الشراكات الصحفية، ولن تكون الأخيرة.

وأضافت: "نريد استثمار 75 مليون يورو على الأقل في مشروعات مماثلة بحلول عام 2027، ونعمل على تصعيد الإجراءات، سواء من حيث التمويل أو التشريع، لدعم حرية وسائل الإعلام والتعددية؛ لأن هذا يتعلق بصحة ديمقراطياتنا".

بدوره، أشار مفوض السوق الداخلية، تيري بريتون، إلى أن وسائل الإعلام تواجه تحديات غير مسبوقة بما في ذلك انخفاض الإيرادات، والتحول الرقمي السريع، فضلاً عن التهديدات التي تواجه التعددية الإعلامية والاستقلال، وإنه بدعم من الاتحاد الأوروبي بقيمة 8 ملايين يورو، نعزز التعاون بين الصحفيين ووسائل الإعلام لمساعدتهم على الابتكار واختبار التنسيقات الجديدة وبناء مهارات جديدة وبالتالي تعزيز قدرتهم على الصمود".