اليوم السابع
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الأوقاف توزع اليوم 10 أطنان من لحوم صكوك الإطعام فى 3 محافظات

الأربعاء، 06 أبريل 2022 01:00 ص
الأوقاف توزع اليوم 10 أطنان من لحوم صكوك الإطعام فى 3 محافظات وزير الأوقاف خلال تفقد مجزر البساتين - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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تواصل وزارة الأوقاف من خلال مديرياتها توزيع لحوم صكوك الإطعام على الأسر الأولى بالرعاية فى المحافظات، حيث توزع الوزارة اليوم الأربعاء 10 أطنان من لحوم صكوك الإطعام على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات (الجيزة - الغربية - قنا)، بواقع 4 أطنان لمحافظة الجيزة و3 أطنان لكل من محافظتى "الغربية - قنا"، وذلك للأسبوع العاشر من بدء مرحلة التوزيع.
 
وبما يتم توزيعه اليوم يصل إجمالى ما وزعته الوزارة من لحوم صكوك الإطعام حتى تاريخه (347) طنًّا من اللحوم بمحافظات (القاهرة– الجيزة– الدقهلية– الإسكندرية– دمياط - بني سويف- الفيوم- المنيا- الشرقية- القليوبية- السويس- المنوفية- أسيوط- سوهاج- قنا- الأقصر- أسوان- الغربية- شمال سيناء- الوادي الجديد- البحيرة- مطروح-بورسعيد- البحر الأحمر- كفر الشيخ- الإسماعيلية- جنوب سيناء).
 
وأكدت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف، على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المستحقين، وأننا جميعًا فى خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله (عز وجل) فى أن اختصنا بخدمتهم، كما شددت غرفة العمليات على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

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